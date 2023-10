Bestattungsvorsorge - Sicherheit vor dem Zugriff des Sozialamtes (FOTO)

Bad Wildungen (ots) - Das Thema Bestattungsvorsorge gewinnt nicht nur wegen der

Selbstbestimmung bei der eigenen Beerdigung an Bedeutung. Eine frühzeitige

Regelung kann auch dazu dienen, finanzielle Mittel sicher und geschützt

anzulegen, insbesondere im Hinblick auf einen möglichen späteren Zugriff durch

das Sozialamt.



In einer Zeit, in der viele Menschen Sorge um ihre Altersvorsorge und

finanzielle Absicherung im Alter haben, rückt auch die Frage in den Fokus, was

mit den eigenen Ersparnissen geschieht, sollte man auf soziale Leistungen

angewiesen sein. Das Sozialamt kann unter bestimmten Umständen auf das Vermögen

des Antragstellers zugreifen, um Unterstützungsleistungen zu decken. Eine

Bestattungsvorsorge kann hierbei eine sichere Lösung bieten.