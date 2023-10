Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dortmund (ots) - Zahlreiche Berufstätige, Studierende sowie Auszubildendestreben danach, die vielversprechenden Möglichkeiten des Dropshipping zuergründen, um dem traditionellen 9-to-5-Tagesrhythmus zu entfliehen. Doch dieRealität sieht oft anders aus: Sie treffen schnell auf ernstzunehmende Hürden,die den Traum vom eigenen Onlineshop zunichte machen können. In dieserschwierigen Ausgangslage bietet Niko Dieckhoff, erfahrener E-Commerce-Experte,seine Unterstützung und hilft Menschen, die in der Branche Fuß fassen wollen,dabei, sich ohne großes Budget einen eigenen, erfolgreichen Onlineshopaufzubauen. Warum viele Einsteiger am eigenen Dropshipping-Business scheitern,erfahren Sie hier.Im digitalen Zeitalter eröffnet das Dropshipping vielen Berufstätigen,Studierenden und Auszubildenden einen attraktiven Pfad, dem konventionellenArbeitsalltag zu entkommen und ein eigenes Onlinegeschäft zu etablieren. DasPrinzip, bei dem der Händler die Ware verkauft, jedoch die Lieferung direkt vomHersteller an den Kunden erfolgt, scheint verlockend einfach. Doch die Realitätdes E-Commerce ist, insbesondere für Neulinge, oft eine andere: Die Konkurrenzist erdrückend und ohne ein ausreichendes Budget für Marketingmaßnahmen bleibendie virtuellen Regale leer. "Viele unerfahrene Dropshipper unterschätzen dieerforderlichen Marketingstrategien und -ausgaben, wodurch sie rasch an ihrefinanziellen Grenzen stoßen", erklärt Niko Dieckhoff, ein erfahrenerE-Commerce-Experte, der sich durch eine gezielte Kooperation mitMicro-Influencern einen Namen gemacht hat."Ohne die richtigen Strategien und Werkzeuge fehlt es nicht nur an Traffic undVerkäufen. Finden Betroffene keine Lösung hierfür, bleibt auch ihr Traum von derSelbstständigkeit unerfüllt - und die investierte Zeit und Mühe verpuffen ohneWirkung", so der Experte weiter. Er selbst konnte sich ohne großes Budget denTraum vom eigenen Onlineshop ermöglichen und erfolgreich in der Branche Fußfassen. Er kennt die Herausforderungen, denen Einsteiger immer wieder begegnen,damit aus erster Hand. Seine Erfahrungen gibt er heute an andere Interessierteweiter und hilft ihnen mit praxiserprobten Ansätzen dabei, mit einem begrenztenBudget im hart umkämpften Onlinehandel erfolgreich zu werden. Welche FehlerEinsteiger dabei unbedingt vermeiden sollten, hat Niko Dieckhoff im Folgendenzusammengefasst.1. Unzureichende VorbereitungDer Einstieg mit nur oberflächlichem Wissen birgt ein hohes Risiko, daessenzielle Aspekte des Geschäftsmodells übersehen werden können. Stattdessenerfordert ein solider Start in die Welt des Onlinehandels eine gründlicheRecherche und Planung. Schließlich ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem