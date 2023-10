Neues Ranking der mächtigsten Städte der Welt Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf verlieren an Einfluss. New York verteidigt seine Spitzenposition

Düsseldorf (ots) - Zu diesem Ergebnis kommt der "Global Cities Report", eine

Studie, die jährlich von der internationalen Unternehmensberatung Kearney

erhoben wird. Sie untersucht den Einfluss und die Zukunftsaussichten von 156

Metropolen. Die deutschen Städte Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und München

fallen demnach in beiden Kategorien um mehrere Plätze ab. Spitzenreiter bleibt,

wie in den Jahren zuvor, New York, gefolgt von London, Paris und Tokio. Erstmals

gibt es auch Zuwächse außerhalb der US-amerikanischen und westeuropäischen

Metropolregionen.



Welche Metropolen sind die einflussreichsten der Welt und welche sind für die

Zukunft gewappnet? Seit 2008 geht die globale Unternehmensberatung Kearney

diesen Fragen jährlich in ihrem "Global Cities Report" nach.