Innsbruck (ots) - Aufgrund des Fachkräftemangels suchen vieleSteuerberatungskanzleien derzeit erfolglos nach erfahrenem Personal, die ohneumfangreiche Ausbildung und Einarbeitung im Kanzleialltag Fuß fassen können.Martin Kapeller, der Gründer und Geschäftsführer der JAY Solution GmbH, kenntdas Problem aus erster Hand: Mit seiner Agentur hat er sich der Aufgabeverschrieben, Steuerberater dabei zu unterstützen, schnell und einfachqualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren. Wie er seinen Kunden trotzFachkräftemangel zu neuem Personal verhilft, erfahren Sie im Folgenden anhandeines Kundenbeispiels.Der Fachkräftemangel ist seit Jahren in aller Munde. Gerade die Steuerbranchescheint es schwer erwischt zu haben. Die wenigen verfügbaren Fachkräfte sindhart umkämpft. Erschwerend kommt das hohe Arbeitspensum hinzu, infolgedessenviele Kanzleien völlig überlastet sind. Überall häuft sich die Arbeit. Fallendann noch Mitarbeiter wegen Krankheit aus, bleibt vieles liegen. Doch vielenSteuerberatern gelingt es nicht, passende Mitarbeiter zu finden. "DerFachkräftemangel ist zweifellos ein Problem für gewisse Branchen - jedoch nichtfür einzelne Unternehmen", erklärt Martin Kapeller, der Gründer undGeschäftsführer der JAY Solution GmbH. "Zwar ist bestimmt nicht genug Personalfür alle da - allerdings genug für jene Kanzleien, die wissen, wo und wie mansuchen muss.""Tatsache ist: Die Mitarbeitergewinnung darf angesichts des Fachkräftemangelsnicht länger dem Zufall überlassen werden", fährt der Recruiting-Experte fort."Erfahrene Fachkräfte wie Steuerberater oder Bilanzbuchhalter können heutzutagenur noch gezielt gefunden werden. Wer auf klassische Methoden wie Jobportaleoder Zeitungsanzeigen setzt, wird es schwer haben, sich auf dem aktuellenArbeitsmarkt zu behaupten." Die gute Nachricht ist: Der Fachkräftemangel mussnicht zwangsläufig jede Steuerberatungskanzlei treffen. Kanzleien, die einestrukturierte Recruiting-Strategie verfolgen, werden auch in Zukunft dazu in derLage sein, qualifiziertes Personal in ihr Team aufzunehmen. Genau dabeiunterstützt Martin Kapeller seine Kunden: Mit der JAY Solution GmbH hilft erSteuerberatern bei der Ansprache und Rekrutierung erfahrener Fachkräfte -darunter Steuerberater, Berufsanwärter und Bilanzbuchhalter. Dabei legt erbesonderen Wert darauf, die Kanzlei als attraktiven Arbeitgeber zupositionieren, um deren Sichtbarkeit zu steigern. Potenzielle Kandidaten werdenüber Social Media angesprochen, um Bewerbungen zu generieren. Die Wirksamkeit