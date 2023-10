Im Chipsektor sorgte die Berichtssaison hingegen für Enttäuschung: Nachdem der US-Branchenkonzern On Semiconductor mit seinem Quartalsausblick die Erwartungen verfehlte, brachen dessen Anteilscheine um 18,5 Prozent ein. Sie zogen auch andere Branchenwerte mit nach unten: So büßten NXP fast sechs Prozent und Texas Instruments knapp zwei Prozent ein.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,50 Prozent auf 4138,04 Punkte. Für den überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 verlor die Erholung etwas an Schwung, nach einem Anstieg um mehr als ein Prozent legte er zuletzt noch um 0,48 Prozent auf 14 248,65 Zähler zu.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger gehen an den US-Börsen etwas mutiger in eine ereignisreiche Woche. Nach einer bislang düsteren zweiten Oktober-Hälfte erholte sich der Dow Jones Industrial vom tiefsten Stand seit Ende März, auf den er am vergangenen Freitag abgesackt war. Am Montag legte er nach einer Handelsstunde um 0,74 Prozent auf 32 658,26 Punkte zu. Mehr als fünf Prozent hatte er seit dem Hoch zur Monatsmitte eingebüßt.

