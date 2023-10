NurExone Biologic erhält von der FDA den Orphan-Drug-Status und beschleunigt damit die Entwicklung der ExoPTEN-Therapie zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen

TORONTO und HAIFA, Israel, 30. Oktober 2023 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FSE: J90) (NRX.V) (ISIN: CA67059R1091) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass die US-amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Orphan-Drug Designation (ODD) für seine ExoPTEN-Therapie erteilt hat und damit das Potenzial dieser bahnbrechenden regenerativen Therapie für akute Rückenmarksverletzungen anerkennt (1).

Der Orphan-Drug-Status bietet Pharmaunternehmen, die Medikamente für seltene Krankheiten entwickeln, d. h. für Krankheiten, von denen weniger als 200 000 Menschen in den Vereinigten Staaten betroffen sind, erhebliche Vorteile (2). Zu diesen Vorteilen gehören Marktexklusivität, finanzielle Anreize, Hilfe bei der Zulassung und Unterstützung bei der Arzneimittelentwicklung. Insgesamt bietet die Ausweisung Anreize und Unterstützung für die Entwicklung bestimmter Behandlungen und verbessert den Zugang zu Therapien für Patienten.

Der Erhalt des Orphan-Drug-Status ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Der Orphan-Drug-Status bezieht sich auf die Verwendung von kleinen extrazellulären Vesikeln (EVs) aus mesenchymalen Stammzellen (MSC), die mit kurzer und modifizierter interferierender RNA (siRNA) beladen sind, die auf das Protein Phosphatase und Tensin Homolog (PTEN) abzielt, und die in dem in der Entwicklung befindlichen Medikament ExoPTEN des Unternehmens eingesetzt werden.

"Es wird erwartet, dass der Orphan-Drug-Status unsere Markteinführung vereinfacht, unseren Zulassungsprozess verkürzt, dem Unternehmen Millionen von Dollar erspart und wertvolle Marktexklusivität bietet. Wir freuen uns über die formale Anerkennung der potenziellen Auswirkungen unserer Therapie auf das Leben von Patienten, die an akuten Rückenmarksverletzungen leiden", sagte Dr. Shaltiel, CEO von NurExone Biologic, Ltd.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes pharmazeutisches Unternehmen, das eine Plattform für die biologisch gesteuerte ExoTherapie entwickelt, die Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen nicht-invasiv verabreicht werden kann. Das Konzept der ExoTherapy wurde in Tierversuchen am Technion, Israel Institute of Technology, demonstriert. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NurExone Biologic Ltd. überträgt NurExone die Behandlung auf den Menschen, und das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Vermarktung der Technologie.