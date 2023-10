SUPER.MARKT Weiter große IT-Probleme bei der Postbank

Berlin (ots) - In Berlin und Brandenburg sind nach wie vor zahlreiche Kundinnen

und Kunden von IT-Problem der Postbank betroffen.



Falsche Überweisungen, fehlerhafte Abbuchungen und sogar gesperrte Konten: seit

Anfang des Jahres häufen sich die Beschwerden über die Postbank. Trotz

anderslautender Darstellung der Postbank reißt der Ärger nach der Umstellung auf

ein neues IT-System nicht ab.



Bei den Verbraucherzentralen in Berlin und Brandenburg geht noch immer eine

Vielzahl von Beschwerden von gefrusteten Kontoinhabern ein. Auch an den rbb

haben sich vermehrt Zuschauer gewendet, die Ärger mit der Postbank haben.

Kritisiert werden von Betroffenen extrem lange Bearbeitungszeiten, schlechte

Kommunikation und Nicht-Erreichbarkeit. In einem Fall konnte ein Postbankkunde

36 Tage nicht auf sein Konto zugreifen, in einem anderen Fall sogar fast ein

halbes Jahr.