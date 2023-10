Kampfansage an BYD und Tesla: Deutsche Autobauer holen auf!

Das Rennen um den Elektroautomarkt haben bislang US-Hersteller Tesla und chinesischer Konkurrent BYD dominiert. Doch nun holen deutsche Hersteller auf, zeigt eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfung PwC. Demzufolge konnten BMW, Mercedes und Co. ihren Elektroauto-Absatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 63 Prozent steigern – fast doppelt so viel wie der Gesamtmarkt mit 33 Prozent Plus.

In China, einem der wichtigsten Absatzmärkte für Elektroautos, verbesserten deutsche Hersteller ihren Absatz um 39 Prozent, während der chinesische Gesamtmarkt nur um 26 Prozent zulegte. Damit hätten sie die Herausforderung angenommen und "melden sich mit mutigen und technisch exzellenten Modellen zurück", kommentiert PwC-Branchenexperte Felix Kuhnert die Ergebnisse. Auch für das kommende Jahr prognostizieren die Analysten ein Absatzplus von 40 Prozent für deutsche Hersteller gegenüber 31 Prozent für die chinesische Konkurrenz.