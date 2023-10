Konjunkturabschwung - aber gesunkene Inflation macht Hoffnung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutlich gesunkene Inflation weckt Hoffnungen auf ein Wiederanspringen der deutschen Konjunktur. Die Jahresteuerungsrate lag nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes vom Montag im Oktober bei 3,8 Prozent. Das war der niedrigste Stand seit August 2021 mit damals ebenfalls 3,8 Prozent. "Fallende Inflationsraten hellen auch den Konjunkturausblick auf", erläuterte VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Nach Einschätzung von Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser hat die deutsche Wirtschaft die Talsohle erreicht: "Ab Herbst dürfte es langsam wieder aufwärtsgehen."

Im Sommer bremste insbesondere die Konsumzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher die deutsche Wirtschaft aus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im dritten Quartal verglichen mit dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt leicht um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt ebenfalls am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte. Positive Impulse kamen nach Angaben der Wiesbadener Behörde von den Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen, zum Beispiel in Fahrzeuge und Maschinen.