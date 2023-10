Gentari aus Malaysia und GIC aus Singapur schließen sich mit den Gründern von Greenko zusammen, um eine der weltweit größten Plattformen für grünen Ammoniak zu entwickeln

Die Produktion von 5 Millionen Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr beschleunigt den Übergang Indiens zum Netto-Nullverbrauch.

Das neue Projekt strebt die erste Lieferung von grünem Ammoniak bis Ende 2025 an.

HYDERABAD, Indien, SINGAPUR und KUALA LUMPUR, Malaysia, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Gentari, die Abteilung für saubere Energie von Petronas and AM Green aus Malaysia, ein Unternehmen, das von den Gründern von Greenko gegründet wurde, gaben heute die Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von GIC bekannt, um bis zum Jahr 2030 5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) grünes Ammoniak zu produzieren, was etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff entspricht.

Die Partnerschaft wird sich auf die Produktion von grünem Ammoniak an mehreren Standorten in Indien konzentrieren, was die Bemühungen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele in Indien und in den OECD-Märkten beschleunigen dürfte. Die Exporte von grünem Ammoniak zu wichtigen OECD-Märkten wie Deutschland, Japan, Südkorea und Singapur werden voraussichtlich Ende 2025 beginnen.

Das grüne Ammoniak wird von einer Einheit von AM Green mit dem Namen AM Green Ammonia Holdings produziert werden. Nach der Investition von Gentari, GIC und AM Green wird die Einheit eine vollständig finanzierte Plattform sein, die in Phasen in die indischen Regionen Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka und Himachal Pradesh investieren wird.

Die 5 MTPA grünes Ammoniak entsprechen etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff, was einem Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission des Landes und 10 Prozent des europäischen Ziels für grüne Wasserstoffimporte bis 2030 entspricht[1].

Mit dem Erreichen dieses Produktionsumfangs wird das neue Projekt zu den weltweiten Vorreitern bei der großtechnischen und wettbewerbsfähigen Produktion von grünem Ammoniak gehören.

Die Produktion von grünem Ammoniak durch AM Green wird durch die rund um die Uhr erneuerbare Energie unterstützt, die über Abnahmevereinbarungen mit renommierten Gegenparteien und Elektrolyseuren, die von einer anderen Einheit von AM Green (AM Green Technology & Solutions) hergestellt werden, geliefert wird. Mit seiner Präsenz in der gesamten Wertschöpfungskette und mit komplementären Wachstumsmotoren ist AM Green gut positioniert, um eine Vorreiterrolle bei groß angelegten, wettbewerbsfähigen Lösungen zur Dekarbonisierung von Industrien und Volkswirtschaften in der ganzen Welt einzunehmen und zu festigen.