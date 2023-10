DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa zeigte sich in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die Präsentation der neuen Nutzfahrzeugmodelle beeindruckt von den Synergieeffekten für den Konzern durch einen hohen Anteil gemeinsamer Bauteile. Es bleibe allerdings abzuwarten, ob die Marktanteile ohne Einbußen bei der Marge deutlich zu steigern seien./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 06:54 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 16,99EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m