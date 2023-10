Karora Resources erneuert normales Rückkaufangebot

TORONTO, 30. Oktober 2023 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) („Karora“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) die Genehmigung erhalten hat, sein normales Rückkaufangebot (das „Angebot“) zu erneuern, um bis zu 8.886.939 seiner emittierten und ausstehenden Stammaktien (die „Stammaktien“) zu erwerben.

Die Käufe im Rahmen des Angebots können am 1. November 2023 beginnen. Das Angebot läuft spätestens am 31. Oktober 2024 aus. Der Kauf von Stammaktien erfolgt über die Einrichtungen der TSX in Übereinstimmung mit deren Regeln. Käufe können auch über alternative kanadische Handelssysteme getätigt werden. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Stammaktien in den letzten sechs Kalendermonaten („ADTV“, Average Daily Trading Volume) betrug 555.662 Stammaktien. Vorbehaltlich der TSX-Ausnahme für Blockkäufe werden die Käufe im Rahmen des Angebots an einem beliebigen Handelstag 138.915 Stammaktien (25 % des ADTV) nicht überschreiten. Der Preis, den das Unternehmen für die im Rahmen des Angebots gekauften Stammaktien zahlen wird, ist der zum Zeitpunkt des Kaufs geltende Marktpreis. Alle vom Unternehmen aufgekauften Stammaktien werden annulliert.

Zum 25. Oktober 2023 waren 177.738.780 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Die 8.886.939 Stammaktien, die im Rahmen des Angebots zurückgekauft werden können, entsprechen 5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien.

Etwaige Käufe im Rahmen des Angebots würden neben anderen Faktoren die Überzeugung des Unternehmens widerspiegeln, dass seine Stammaktien mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem zugrunde liegenden Wert gehandelt werden.

Der Board of Directors ist der Ansicht, dass das Angebot eine effektive Nutzung der finanziellen Ressourcen der Gesellschaft darstellt, wenn die Stammaktien mit einem erheblichen Abschlag auf den zugrunde liegenden Wert gehandelt werden.

Soweit dem Unternehmen bekannt ist, beabsichtigt derzeit kein Direktor, leitender Angestellter oder sonstiger Insider des Unternehmens, Stammaktien im Rahmen des Angebots zu verkaufen. Es kann jedoch zu Verkäufen durch diese Personen über die Einrichtungen der TSX kommen, wenn sich die persönlichen Umstände einer solchen Person ändern oder eine solche Person eine Entscheidung trifft, die nicht im Zusammenhang mit diesen Käufen im Rahmen des Angebots steht. Wenn das Unternehmen im Laufe des Angebots erfährt, dass diese Personen beabsichtigen, ihre Stammaktien zu verkaufen, wird das Unternehmen diese Stammaktien nicht absichtlich im Rahmen des Angebots erwerben. Die Vorteile für eine solche Person, deren Aktien erworben werden, wären die gleichen wie die Vorteile, die allen anderen Inhabern, deren Aktien erworben werden, zur Verfügung stehen.