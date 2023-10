Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hungen (ots) - In der schnelllebigen IT-Branche, die seit Jahren unter demzunehmenden Fachkräftemangel leidet, ist die Kombination von Talentgewinnung undMitarbeiterbindung von unschätzbarem Wert. Niklas Rabanus und Samuel Koch sinddie Geschäftsführer der KONUS & Partner GmbH, mit der sie kleine undmittelständische IT-Unternehmen dabei unterstützen, offene Stellen mitqualifiziertem Personal zu besetzen. Welchen doppelten Mehrwert dabei dieMitarbeitergewinnung und -bindung bieten, erfahren Sie hier.Studien zufolge hat der Fachkräftemangel in der IT-Branche ein neuesRekordniveau erreicht: Noch nie gab es so viele offene Stellen in IT-Berufen.Dieser Mangel an qualifizierten Fachkräften ist vor allem auf den rasantenAusbau der digitalen Wirtschaftsbereiche zurückzuführen, der dazu führt, dassder Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt. Unter diesen Umständen sind esvor allem kleine und mittelständische IT-Unternehmen, die mit denHerausforderungen der Talentgewinnung und Mitarbeiterbindung konfrontiert sind.Oft ist die Überlastung für die betroffenen Teams nicht mehr tragbar, waswiederum zu erheblicher Frustration führt. "Die IT-Branche zeichnet sich durchkontinuierliche Veränderungen aus, die den entscheidenden Unterschied zwischenErfolg und Misserfolg ausmachen können", erklärt Niklas Rabanus, Geschäftsführerder KONUS & Partner GmbH. "Das trifft besonders auf kleine und mittelständischeUnternehmen zu, die oft nur über begrenzte Ressourcen verfügen.""In diesem Zusammenhang ist die Mitarbeitergewinnung und -bindung weit mehr alsnur ein Schlagwort - sie ist ein entscheidender Erfolgsfaktor", ergänzt seinGeschäftspartner Samuel Koch. "Gerade für kleine und mittelständischeIT-Unternehmen wird die Synergie zwischen Talentgewinnung und Mitarbeiterbindungimmer wichtiger." Mit ihrer bewährten Methode unterstützen Niklas Rabanus undSamuel Koch kleine und mittelständische Unternehmen mit zehn bis 150Mitarbeitern dabei, qualifizierte Bewerber zu finden. Statt auf automatisierteLösungen zu setzen, begeben sie sich aktiv auf Bewerbersuche, um passendeKandidaten für ihre Kunden zu finden. So gelingt es den beiden Experten,konstant neue Bewerbungen zu generieren, damit offene Stellen so schnell undnachhaltig wie möglich besetzt werden können.Talentgewinnung als Treiber für WettbewerbsfähigkeitEin grundlegender Aspekt, der die Bedeutung der Talentgewinnung undMitarbeiterbindung für kleine und mittelständische IT-Unternehmen unterstreicht,