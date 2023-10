KfW IPEX-Bank gewährt Green Loan für Eisenbahninfrastruktur in Norwegen

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt eine Green Loan-Fazilität in

Höhe von 1,148 Mrd. NOK (ca. 100 Mio. EUR) für die norwegische Bane NOR Eiendom

bereit. Das Darlehen wird in norwegischen Kronen ausgezahlt und ist in zwei

gleich große Tranchen mit Laufzeiten von 7 und 9,5 Jahren aufgeteilt.



Bane NOR Eiendom ist ein staatliches norwegisches Unternehmen, das für die

Entwicklung und Verwaltung unterstützender Bahninfrastrukturen wie Bahnhöfe und

Zugwartungseinrichtungen in ganz Norwegen zuständig ist.