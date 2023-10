BERLIN (dpa-AFX) - Von den etwa eine Million Sterbefällen in Deutschland pro Jahr geht laut Statistischem Bundesamt rund jeder dritte auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zurück. Viele Herzinfarkte oder Schlaganfälle könnten wahrscheinlich verhindert werden, wenn Risikofaktoren schon früh erkannt würden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will deshalb in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Vorsorge und Früherkennung deutlich stärkt, wie er am Montag nach einem Gespräch mit Ärzte-, Apotheken- und Krankenkassenvertretern in Berlin ankündigte.

Schon im Kindesalter soll demnach künftig nach vererbten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen "gefahndet" werden, wie der SPD-Politiker sagte. Später sind regelmäßige Blut- und Blutdrucktests geplant, auch ohne Arzttermin in der Apotheke.