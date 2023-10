BARCLAYS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM nach den Zahlen zum dritten Quartal von 22 auf 18 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Wesentliches Thema, das es mit dem Management der Fluggesellschaft nun zu besprechen gelte, seien die Umsatztrends. Ebenso wichtig seien die Aktivitäten beim Kaufen und Verkaufen sowie die Bilanz, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anleger seien vor allem sehr besorgt über eine Verschiebung der positiven Umsatztrends, schrieb er, da sich das Management am Freitag nicht zum laufenden vierten Quartal geäußert habe./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 18:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 10,99EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m