Droht ein Wieder-Aufflammen der Bankenkrise in den USA?

In den letzten Wochen meldeten über die gesamten Vereinigten Staaten verteilt viele mittelgroße Finanzinstitute, dass die Zahl ihrer notleidenden Kredite – eine Kennzahl, die die Zahlungsrückstände von Kreditnehmern erfasst – im dritten Quartal gestiegen ist. Sie gaben auch an, dass die Kosten für unbezahlte Schulden, die als Verluste abgeschrieben wurden, gestiegen sind.

"Die Anleger haben zwar eine Abschwächung der Kreditentwicklung erwartet. Aber das war immer nur theoretisch – jetzt sehen wir es tatsächlich", sagte David Chiaverini, Analyst für regionale und mittelgroße Banken bei Wedbush, gegenüber Yahoo Finance.

Regionalbanken sind besonders anfällig für Schwächen im Bereich der Gewerbeimmobilien, da sie in diesen Objekten viel stärker engagiert sind als ihre größeren Konkurrenten.

Viele begannen nach der Finanzkrise von 2008, die durch eine Immobilienkrise ausgelöst wurde, verstärkt auf Gewerbeimmobilien zu setzen und hielten daran fest, auch nachdem die Pandemie viele innerstädtische Immobilien leer geräumt hatte.

Jetzt machen ein steiler Rückgang der Immobilienwerte und steigende Zinssätze die Situation für Kreditnehmer noch schwieriger, da viele Schulden zur Rückzahlung anstehen. Laut einem Bericht des Branchenverbands Mortgage Bankers Association werden im Jahr 2023 in den USA Hypothekenkredite für Gewerbe- und Mehrfamilienhäuser in Höhe von insgesamt 331 Milliarden US-Dollar fällig.

Drei aktuelle Beispiele:

Eine Regionalbank, die im dritten Quartal Herausforderungen im Bereich der Gewerbeimmobilien hervorhob, war die New York Community Bank (NYCB), die angab, dass das Volumen ihrer ausfallgefährdeten Kredite auf 642 Millionen US-Dollar angewachsen sei. Das waren 64 Prozent mehr als im letzten Quartal und achtmal so viel wie im Vorjahresquartal.

In Utah hat die Zions Bank in diesem Quartal Kredite im Wert von 64 Millionen US-Dollar in den Status "notleidend" versetzt. Die M&T Bank mit Sitz in Buffalo schrieb 96 Millionen US-Dollar an notleidenden Krediten ab, die größtenteils mit Bürogebäuden sowie mit einem großen Gesundheitsunternehmen verbunden waren.

Der KBW Nasdaq Bank Index fiel am Freitag auf den niedrigsten Stand seit September 2020. Die Aktien mittelgroßer Regionalbanken sind dabei stärker abgesackt als die der großen Institute wie JPMorgan Chase.

Viele der Kreditprobleme, die im dritten Quartal bei den Regionalbanken auftauchten, scheinen nach Ansicht von Scott Siefers, Analyst bei Piper Sandler, eher "idiosynkratische" Charakteristika zu haben, also sind einmalig, beziehungsweise auf einen bestimmten Umstand zurückzuführen. Aber "je weiter wir kommen, desto mehr dieser Fälle könnten sich von einmaligen Problemen zu einer breiteren Verschlechterung der Kreditwürdigkeit entwickeln", warnt Siefers.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion