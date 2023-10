BARCLAYS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Gerresheimer angesichts der Pharmamesse CPhl in Barcelona auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Er habe an Präsentationen von pharmazeutischen Verpackungsunternehmen wie etwa von Gerresheimer teilgenommen und auch Branchenexperten zugehört, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei in seinem Glauben an die Megatrends, die Gerresheimer Rückenwind geben sollten, bestärkt worden. Dabei verwies er vor allem auf die Verlagerung hin zu hochwertigen Lösungen (high value solutions, HVS), um das Risiko für pharmazeutische Kunden zu verringern und die anspruchsvollen Anforderungen biologischer Medikamente zu erfüllen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 15:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 15:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 88,90EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Gaurav Jain

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m