Wirtschaft Dax legt zu - Hoffnung auf Stabilisierung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenbeginn hat der Dax nach einem freundlichen Start einen Teil seiner Gewinne abgeben müssen. Zum Ende des Xetra-Handels wurde der Index mit 14.717 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss.



Die größten Gewinne gab es bei Siemens Energy, MTU und der Porsche Holding. Die größten Verluste gab es bei Infineon. "Dass sich nach einer weiteren verlustreichen Handelswoche heute Morgen zunächst keine Verkaufsstimmung an der Frankfurter Börse einstellte, macht grundsätzlich Hoffnung auf eine Stabilisierung im Deutschen Aktienindex", sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets.