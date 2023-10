Jahrestagung des Internationalen Finanzforums 2023 in Guangzhou eröffnet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Weltmarktführer fordern zum 20. Jahrestag

des IFF zu Multilateralismus und engere Zusammenarbeit auf



Die 20. Jahrestagung des Internationalen Finanzforums (IFF) wird in Guangzhou

eröffnet. In Nansha, Gangzhou, versammeln sich führende Persönlichkeiten aus der

Welt der Finanzen, der Wirtschaft und der Wissenschaft, um zu Multilateralismus

und engerer Zusammenarbeit aufzurufen.



Der Co-Vorsitzende des IFF, der ehemalige Gouverneur der Chinesischen Volksbank

Zhou Xiaochuan, der Gouverneur der Provinz Guangdong Wang Weizhong, der Chief

Executive der Sonderverwaltungszone Hongkong Lee Ka Chiu und der Co-Vorsitzende

des IFF Han Seung-soo sprachen bei der Eröffnungsfeier. Der amtierende

Bürgermeister von Guangzhou, Sun Zhixiang, eröffnete die Zeremonie.





In seinen einleitenden Bemerkungen sagte Zhou: "Die Länder sollten dieZusammenarbeit stärken, um wirtschaftliche Herausforderungen zu lösen. StattBarrieren, Entkoppelung und wirtschaftlichen Zwang zu schaffen, sollten wir denMultilateralismus verteidigen und eine offene Weltwirtschaft aufbauen. Wirlehnen Protektionismus ab und sollten uns aktiv an der Reform der World TradeOrganization beteiligen."Wang Weizhong, Gouverneur der Provinz Guangdong, sagte: "Guangdong wirdweiterhin sein Öffnungsniveau verbessern und den Prozess des Aufbaus einesoffenen und internationalen Marktes beschleunigen, der auf rechtlichenGrundlagen basiert."Wang fügt hinzu, dass nur eine offene Zusammenarbeit zu einer Win-Win-Situationführen kann.Co-Vorsitzender Han Seung-soo sagte: "Bei diesem erfreulichen Anlass zum 20.Jahrestag seiner Gründung und in der weltweit besten Finanzkongresshalle solltenwir vom IFF unser Bestes tun, um das Schiff mit kollektiver Entschlossenheit,Reformbereitschaft und sorgfältiger Koordinierung zu steuern, um zu einemstabileren und nachhaltigeren globalen Finanzhorizont zu navigieren."In seiner Glückwunschrede appellierte der Generalsekretär der VereintenNationen, António Guterres, an internationale Finanzinstitutionen, Regierungenund Privatsektor, zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung und dieKlimafinanzierung zu erhöhen.Der Präsident von Singapur, Tharman Shanmugaratnam, die geschäftsführendeDirektorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, dieGeneraldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, dieIFF-Ko-Vorsitzende und ehemalige Premierministerin Neuseelands, Jenny Shipley,das IFF-Verwaltungsratsmitglied und ehemalige Präsidentin der Philippinen,Gloria Macapagal Arroyo, der Präsident des französischen Verfassungsrats,Laurent Fabius, und die Vizepräsidentin der Weltbankgruppe für die RegionOstasien und Pazifik, Manuela Ferro, sprachen ebenfalls bei der Eröffnungsfeier.Auch Ho Hau Wah, ehemaliger Chief Executive der Macao Special AdministrativeRegion, gratulierte dem IFF zu seinem 20-jährigen Jubiläum.