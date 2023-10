PEKING, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Nanchang ist eine altehrwürdige Stadt mit einer mehr als 2.200 Jahre langen Geschichte. Diese Stadt wurde unter der Herrschaft des Kaisers Gaozu während der Han-Dynastie gegründet und hat im Laufe der Zeit eine Fülle kultureller Schätze, landschaftlicher Sehenswürdigkeiten und monumentaler Wahrzeichen hervorgebracht, die alle zur Pracht und Opulenz der „Yuzhang (Jiangxi)"-Kultur beitragen.

Das Grab des Marquis von Haihun befindet sich im Dorf Guanxi in der Gemeinde Datangping im Bezirk Xinjian in Nanchang. Es gehört Liu He, einem der Kaiser der westlichen Han-Dynastie. Seit seiner Ausgrabung erregt das Grab die Aufmerksamkeit der archäologischen Fachwelt. Das Grab des Marquis von Haihun ist von herausragender wissenschaftlicher und kultureller Bedeutung, da es die am besten erhaltene strukturell intakte Repräsentation des Opfersystems der westlichen Han-Dynastie in China darstellt. Sein durchdachter Grundriss und seine komplexe Funktionalität machen es in seiner Gesamtheit einzigartig. Bislang wurden mehr als 10.000 Stücke (Sets) kostbarer Reliquien aus dem Grab des Marquis von Haihun geborgen, die von der Pracht und dem Ruhm der Haihun-Zivilisation zeugen.

