EverWind schließt Vorzertifizierung mit CertifHyTM für Kanadas erste grüne Wasserstoff- und Ammoniakproduktion ab

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass EverWinds Phase-I-Projekt so angelegt ist, dass es die CertifHyTM-Anforderungen für RFNBOs erfüllt. Die ins EU-Recht aufgenommene Definition von RFNBO stellt die weltweit strengste Definition von Biokraftstoffen dar und legt Kriterien in Bezug auf Emissionen während des gesamten Lebenszyklus, Quellen von erneuerbaren Energien, Massenausgleich, Zählung und Messung, Umweltverträglichkeit, Prüfungswesen sowie erforderliche Prozesse und Kontrollen fest. Eine Prüfung dieser Parameter wurde von der unabhängigen Zertifizierungsstelle TÜV SÜD durchgeführt. Die Berechnungen von Treibhausgasemissionen (THG)wurden geleitet von ERM, dem größten globalen Beratungsunternehmen, das sich ausschließlich auf den Bereich Umweltverträglichkeit konzentriert.

Unternehmen, die RFNBOs in Europa verkaufen möchten, müssen im Rahmen eines Freiwilligenprogramms zertifiziert werden, um die in RED II festgelegten gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Vorzertifizierung durch CertifHy stellt sicher, dass EverWind seine Produktionsprozesse in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen entwickelt und einrichtet und ermöglicht EverWind nach der Zertifizierung den Verkauf von grünem Wasserstoff und Ammoniak auf dem europäischen Markt.

Matthias Altmann, leitender Berater bei LBST, sagte: „Wir sind sehr beeindruckt, wie weit EverWind mit der Entwicklung vorangeschritten ist. Im Rahmen unserer Vorzertifizierung haben wir alle Aspekte der RFNBO-Anforderungen, Daten zur Vor- und Entwurfsplanung, THG-Emissionen und Stromversorgungsverträge geprüft. Dabei ist klar geworden, dass EverWind bei der Strukturierung überlegt vorgegangen ist. Das Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen, um mit der Definition von RFNBOs im Einklang stehenden Wasserstoff und Ammoniak zu liefern."