Das wichtigste Ereignis an einem ansonsten eher ereignisarmen Montag war die Meldung von Nikkei, dass die Bank of Japan einen weiteren Anstieg der Renditen für japanische Staatsanleihen über die Marke von 1% tolerieren wird - und das hat auch (wenn die Meldung stimmt) Konsequenzen für die Wall Street! Denn die Bank of Japan ist die "letzte Tankstelle" für kostenloses weil unverzinstes Geld - und wenn die Renditen für japanischen Staatsanleihen weiter steigen, werden diese attraktiver in Relation zu amerikanischen Staatsanleihen. Das wiederum bedeutet geringere Nachfrage für US-Staatsanleihen mit der Folge latent weiter steigenden US-Renditen - und das ist dann eine schlechte Nachricht für die Wall Street. Die US-Märkte zunächst mit einer starken Erholung, die sich dann jedoch zwischenzeitlich wieder deutlich abschwächte. Wichtig ist nun der Yen - wenn dieser stärker wird, müssen Carry Trades rückabgewickelt werden..

Hinweise aus Video:

