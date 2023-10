Hiconics stellt integrierte Heimenergielösungen in Europa vor

KORTRIJK, Belgien, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-Energy Drive Technology („Hiconics", SHE300048), eine grüne Energiemarke unter Midea Industrial Technology, stellte ihr HiEnergy Series Residential Energy Storage System auf der Kortrijk Solar Solutions Exhibition in Belgien vor, die vom 25. bis 26. Oktober 2023 stattfand. Die HiEnergy Series, welche unter dem Motto „Unveiling the Beauty of HiEnergy" operiert, ist bereit, Standards für Heimenergiespeicherlösungen neu zu definieren.

Im Gegensatz zu anderen Marken, die sich auf das Angebot von Einzelprodukten konzentrieren, zeigte Hiconics ein gut abgerundetes Portfolio, das seine Baureihen HiEnergy, MINERGY und WISDOM umfasst. Insbesondere die Baureihen HiEnergy und MINERGY bieten sowohl einphasige als auch dreiphasige Lösungen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen an die Energiespeicherung von Haushalten in ganz Europa zugeschnitten sind. Diese hochmodernen Systeme ermöglichen es Hausbesitzern, durch die Bereitstellung mehrerer Arbeitsmodi, die eine Vielzahl von Energieanforderungen erfüllen, elektrische Unabhängigkeit zu erreichen.