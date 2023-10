IFF-Gremium drängt auf Governance-Reformen, um Fragmentierungsrisiken zu bekämpfen

Unter dem Motto „Neues Kapital, neue Werte, neue Welt – Wiederbelebung und Zusammenarbeit in einer fragmentierten Weltwirtschaft" brachte das 20-jährige Jubiläum und die Jahrestagung des IFF Würdenträger aus über 50 Ländern, Leiter internationaler Finanzinstitutionen, herausragende Wissenschaftler, Experten und führende Unternehmer zusammen. Die Teilnehmer diskutierten über dringende Wirtschafts-, Finanz- und Handelsfragen, die in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich gezogen haben, und den Dialog auf hoher Ebene sowie die multilaterale Zusammenarbeit im globalen Finanzsektor erleichterten.

Zhao Zhongxiu, Mitglied des Akademischen Ausschusses des IFF und President der University of International Business and Economics, erläuterte die möglichen Auswirkungen einer solchen Fragmentierung, insbesondere im Halbleitersektor. Dazu gehört das Risiko, dass Innovationen erstickt werden, Überkapazitäten entstehen und das vorherrschende effiziente Modell der Halbleiterindustrie beeinträchtigt wird.

GUANGZHOU, China, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Das International Finance Forum (IFF) hielt am 28. Oktober sein 20-jähriges Jubiläum und seine Jahrestagung 2023 in Nansha, Guangzhou, ab. In einer parallelen Sitzung am Nachmittag erörterten führende Politiker und Wissenschaftler aus aller Welt die Auswirkungen geopolitischer Trends auf Handel, Lieferketten und Industriepolitik.

