Der Australian Firefighters Calendar 2024 verspricht ein unvergessliches Jahr!

Seit seiner Einführung im Jahr 1993 hat der Kalender über 3,4 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke in ganz Australien gespendet. Die stolze Geschichte des Kalenders bei der Unterstützung von Tierheimen und der australischen Tierwelt in der Vergangenheit wird auch in Zukunft fortgesetzt. Die Spenden kommen wieder den Feuerwehrleuten in den ländlichen Gebieten Australiens und krebskranken Kindern zugute.

Der Australian Firefighters Calendar findet sich an den Wänden von Fans in über 90 Ländern auf der ganzen Welt. Die Feuerwehrleute des Kalenders sind heiß begehrt, um in einigen der beliebtesten Fernsehsendungen und Zeitschriften auf der ganzen Welt aufzutreten. Von Deutschland über Taiwan bis hin zu den USA und Japan nutzen die Feuerwehrleute des Kalenders ihre Popularität, um die Botschaft vom Schutz der australischen Tierwelt weiter zu verbreiten.

Australische Wohltätigkeitsorganisationen

Wildcare Inc

Fauna Rescue of SA

Native Animal Rescue

Queensland Koala Society

Safe Haven Animal Rescue

US WOHLTÄTIGKEITSPROJEKT

Das Rescue Rebuild-Programm ist ein Programm zur Renovierung von Unterkünften der Greater Good Charities. In diesem Jahr erhält das Florida Wildlife-Projekt in Fort Lauderdale Unterstützung für den Umbau seines Schildkröten-Reha-Geheges.

Wie bei allen unseren Wildtierprojekten besteht das Ziel dieser Projekte darin, die Wildtiereinrichtungen in die Lage zu versetzen, sich besser um ihre Tiere zu kümmern und ihre Lebensrettungsmöglichkeiten zu verbessern.

"Greater Good Charities ist sehr dankbar für die kontinuierliche Unterstützung durch den Australian Firefighters Calendar! Mit dem Erlös aus dem Kalenderverkauf wird die Renovierung einer Rehabilitationseinrichtung für Wildtiere im Rahmen unseres Programms Rescue Rebuild im November unterstützt. Dank dieser großzügigen Spende wird diese Einrichtung in der Lage sein, mehr Tiere zu versorgen und bedrohte Arten zu schützen, die für unser Ökosystem lebenswichtig sind."

Zach Baker, Vizepräsident für Haustier-Programme, Greater Good Charities

