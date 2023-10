Unter den vier großen Sandgebieten Chinas befindet sich Hunshandake am nächsten zur Hauptstadt Peking, mit einer großen und weiten Sandfläche. In der Xilingol League bedecken die Sandgebiete von Hunshandake eine Fläche von 35.295 km², eine wichtige Zone bei der Kontrolle der Wüstenbildung von Hunshandake.

In den letzten Jahren hat die Xilingol League dem Umweltschutz entschlossen oberste Priorität eingeräumt, indem sie sich auf die Bekämpfung der Wüstenbildung im Sandgebiet von Hunshandake konzentriert und die Prävention und Kontrolle der Wüstenbildung stark gefördert hat, so das Publicity Department des CPC Xilingol League Committee. Basierend auf Schlüsselprojekten wie der Kontrolle von Quellen von Sand- und Staubstürmen in der Region Peking-Tianjin und der umfassenden Behandlung sandiger Graslandschaften im Osten der Inneren Mongolei hat die Xilingol League den ökologischen Schutz von insgesamt 15.413 km² Wäldern und Graslandschaften gesichert. Sie hat außerdem die Waldbedeckung von 7,2 % im Jahr 2012 auf 7,6 % im Jahr 2022 und die durchschnittliche Graslandvegetationsbedeckung von 43,52 % in den Jahren 2001–2011 auf 45,14 % in den Jahren 2012–2022 verbessert. Das Ausmaß der Sandflächen wurde um insgesamt 1.540 km² reduziert und das der wandernden und halbfesten Sandflächen um 2.980 km². So wurde das Ziel eines sukzessiven „doppelten Wachstums" der Wald- und Graslandvegetationsbedeckung erreicht sowie eine „doppelte Reduzierung" der Fläche sandiger Gebiete und des Grades der Wüstenbildung.

Im Jahr 2023 hat die Xilingol League die umfassende Behandlung von Sandflächen im Umfang von 21.327 km² geplant. Sie zielt darauf ab, bis 2025 eine Fläche von 7.467 km² abzudecken, bzw. über 35 % der Gesamtarbeit, bis 2028 eine Fläche von 19.193 km² bzw. über 90 % der Gesamtarbeit, und das Gesamtziel im Jahr 2030 zu erreichen. Die Xilingol League wird den Kampagnenstart als Gelegenheit nutzen, um die Wüstenbildung im Sandgebiet von Hunshandake zu bekämpfen, indem sie wissenschaftliche Maßnahmen ergreift und nachhaltige, langfristige Anstrengungen unternimmt.

