Internationale Fotografen rücken die führende Rolle von ZPMC bei der Herstellung von Hafenmaschinen in den Blickpunkt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 24. Oktober begrüßte Shanghai Zhenhua Heavy

Industries Co., Ltd. (ZPMC) eine internationale Delegation von sechs Fotografen

aus Frankreich, Italien, Russland, der Türkei und den USA. Die Fotografen

besichtigten die ZPMC-Niederlassung in Changxing, einen führenden Standort für

die Herstellung von Schwermaschinen, und hielten die Besonderheiten der

Hafenmaschinen mit ihren Kameraobjektiven fest.



Zu der Delegation gehörte ein gefeierter Kriegskorrespondent, der mit dem

Pulitzer-Preis für Journalismus ausgezeichnet wurde, ein Reisefotograf, der in

seiner dreißigjährigen Karriere mehr als 60 Fotoreportagen über chinesische

Landschaften herausgebracht hat und ein Gewinner des Grand Prize in der

Kategorie Dokumentarfilm bei den Sony World Photography Awards.