Die neue Health Lab von Huawei in Finnland treibt die globalen Bemühungen in der Gesundheits- und Fitnessforschung voran.

Das fast 1000 Quadratmeter große Labor ist mit einer Vielzahl von Weltklasse-Sportgeräten ausgestattet, die über 20 Sportarten abdecken. In jedem Bereich werden Huaweis tragbare Sport- und Fitnessalgorithmen in realen Anwendungen präsentiert. Gleichzeitig dienen sie als offene Forschungsplattformen, die zur technologischen Forschung, zur Erkennung und Überprüfung, zur Forschung und Entwicklung von Normen und zur Gründung von Unternehmen beitragen.

HELSINKI, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Huawei hat eine neue Huawei Health Lab in Helsinki, Finnland, eröffnet. Ausgestattet mit modernsten Testgeräten dient das Labor als Forschungsplattform für den Gesundheits- und Fitnesssektor von Huawei.

Fortschritte auf dem globalen Gebiet der Sportwissenschaft und Gesundheitsforschung

Angesichts des wachsenden Bedarfs auf dem Gesundheits- und Fitnessmarkt hat sich Huawei verpflichtet, seine Forschung im Bereich der Gesundheitsüberwachungsalgorithmen durch seine tragbaren Technologien zu vertiefen. Dies führte zur Einrichtung von drei Huawei Health Labs auf der ganzen Welt seit 2016: Xi'an und Songshan Lakes in China und jetzt eines in Helsinki in Finnland.

Die Huawei Health Lab in Finnland verfügt über ein multidisziplinäres wissenschaftliches Forschungsteam, das sich aus sechs promovierten Wissenschaftlern und 20 Experten aus fünf Hauptbereichen - Physiologie, KI, maschinelles Lernen, Softwaretests und Softwaretechnik - aus sieben EU-Ländern zusammensetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Bereich der Sport- und Gesundheitsforschung die weltweit fortschrittlichsten Standards erreicht.

Weltklasse-Testeinrichtungen für Sportsimulationen

Das Labor hat realitätsnahe Sportumgebungen und -szenarien in fünf großen Testbereichen aufgebaut, die mehr als 20 Sportarten abdecken und über 200 physiologische und biomechanische Indikatoren erfassen. Die Teilnehmer werden auch überwacht, während sie Huaweis neueste tragbare Geräte verwenden, wie zum Beispiel die Huawei WATCH GT 4. Zu den fünf Hauptbereichen gehören ein Gegenstrombecken, ein Skisimulator, ein multifunktionales Laufband, ein instrumentiertes Laufband und ein offener Fitnessbereich mit verschiedenen kardiovaskulären Trainingseinheiten.