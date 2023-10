PolyCycl und Re Sustainability schließen strategische Partnerschaft zur Errichtung von Anlagen zur Aufbereitung von Kunststoffen für chemisches Recycling und Initiativen zur Kreislaufwirtschaft

CHANDIGARH und HYDERABAD, Indien, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Re Sustainability Limited (früher bekannt als Ramky Enviro Engineers), Asiens größtes integriertes Abfallmanagementunternehmen, und PolyCycl Private Limited, ein Pionier im chemischen Recycling von Post-Consumer-Kunststoffen, haben eine geschäftliche Zusammenarbeit zur Entwicklung eines Netzwerks von Rohstoffanlagen in Indien für das chemische Recycling von Kunststoffen angekündigt.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, minderwertige Kunststoffe, wie flexible Einwegfolien und Verpackungsabfälle, aus verschiedenen Stoffströmen zu extrahieren und als Ausgangsmaterial für chemische Recyclingprojekte von PolyCycl und seinen Partnern aufzubereiten. Solche Kunststoffe sind ein Gemisch aus verschiedenen Harzen und weisen in der Regel einen hohen Verunreinigungsgrad auf, der sie für die Umwandlung in Granulat mit herkömmlichen mechanischen Recyclingverfahren ungeeignet macht. Durch den Einsatz chemischer Recyclingtechniken werden diese Kunststoffe in eine Reihe von Kohlenwasserstoffmolekülen umgewandelt, die als wesentliche Bausteine für die Herstellung nachhaltiger Kreislaufpolymere, grüner Chemikalien und erneuerbarer Kraftstoffe dienen.

Die Unternehmen beabsichtigen, in Delhi die erste derartige Sortier- und Vorverarbeitungsanlage zu errichten.

Nach Angaben des indischen Central Pollution Control Boards landen landesweit täglich über 10.000 Tonnen Kunststoffabfälle auf den Mülldeponien. Seit den 1950er Jahren wurden weltweit mehr als 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff produziert, von denen heute mehr als 5,0 Milliarden Tonnen auf Mülldeponien in verschiedenen Teilen der Welt gelagert werden.

„Aus materieller Sicht sind Kunststoffabfälle eine Kohlenwasserstoffreserve, die wir über der Erde haben. Während sie derzeit ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen darstellen, zielt unsere Zusammenarbeit mit Re Sustainability darauf ab, sie in eine wertvolle Ressource für eine Kreislaufwirtschaft von Plastik zu Plastik umzuwandeln", sagt Amit Tandon, CEO von PolyCycl. „Wir freuen uns, im Rahmen dieser Zusammenarbeit die Extraktion von minderwertigen Kunststoffabfällen aus Mülldeponien im kommerziellen Maßstab zu demonstrieren, indem wir automatisierte Methoden mit hohem Durchsatz einsetzen. Ein großer Teil dieser Kunststoffe kann mit herkömmlichen Methoden nicht recycelt werden, und die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Menge der im Land recycelten Kunststoffe zu erhöhen".