LifeSpan Vision Ventures investiert in NaNotics

NORWALK, Conn., 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- LifeSpan Vision Ventures, eine Investmentfirma, die sich auf Biotechnologie für Langlebigkeit spezialisiert hat, gab heute eine Investition in NaNotics LLC bekannt. Dieses in der präklinischen Phase tätige biopharmazeutische Unternehmen entwickelt NaNots, neuartige subtraktive Nanopartikel, die Krankheiten behandeln, indem sie pathogene Moleküle aus dem Blut abfangen und beseitigen. NaNots unterscheiden sich von herkömmlichen medikamentösen Therapien durch ihre Fähigkeit, lösliche Zielmoleküle auszuschalten, ohne mit den Membranformen desselben Zielmoleküls zu interagieren - eine Leistung, die herkömmliche Medikamente in der Regel nicht erbringen können.

Das Unternehmen treibt eine Pipeline von NaNots voran, die auf Onkologie und Entzündungsmarker abzielen, die mit mehreren Krankheiten in Verbindung gebracht werden, für die es einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf gibt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Forschungskooperationen mit der Mass General Cancer Clinic, die zum Mass General Hospital gehört, und der Mayo Clinic bekannt gegeben, um seine Therapien für bestimmte onkologische Ziele weiter zu verbessern.