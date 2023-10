Bayerns Landtag will Söder erneut zum Ministerpräsidenten wählen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Fünf Tage nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von CSU und Freien Wählern will der bayerische Landtag am Dienstag Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Die Wahl ist der einzige Tagesordnungspunkt bei der um 10.00 Uhr startenden Sitzung. Im Anschluss an die Wahl und seine Vereidigung will der CSU-Chef dem Vernehmen nach auch eine kurze Rede halten. Dank der stabilen Mehrheit von CSU und Freien Wählern ist die Neuwahl Söders eine reine Formalie. Die beiden Regierungsfraktionen verfügen gemeinsam über 122 der insgesamt 203 Abgeordneten.

Söder hatte 2018 in der geheimen Abstimmung 110 Ja-Stimmen und 89 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen erhalten und damit im ersten Wahlgang die notwendige einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erzielt.

In der kommenden Woche, am 8. November, soll dann im Landtag das neue Kabinett vereidigt werden. Wer für die CSU ins Kabinett einzieht, wurde bisher nicht offiziell verkündet. Die Freien Wähler hatten ihrerseits bereits am vergangenen Donnerstag mitgeteilt, dass neben Parteichef Hubert Aiwanger (Wirtschaft), Thorsten Glauber (Umwelt) auch Anna Stolz (Kultus) und Fabian Mehring (Digitales) einen Ministerposten erhalten werden. Tobias Gotthard soll neuer Wirtschaftsstaatssekretär werden./had/DP/he