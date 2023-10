Mainz/Berlin (ots) - Das Geschäft mit Essenslieferungen boomt, doch der Markt

ist umkämpft. Recherchen des jungen SWR-Investigativformats "Vollbild" zeigen,

wie Marktführer "Lieferando" seine Kuriere und deren Leistung offenbar

automatisiert überwacht. Die investigative Doku ist ab 31. Oktober 2023, 5 Uhr,

online in der ARD Mediathek zu sehen: https://1.ard.de/vollbild_lieferdienste?pm

.



Mainz/Berlin. Der Essenslieferdienst "Lieferando" überwacht nach Recherchen desSWR-Investigativformats "Vollbild" offenbar permanent und automatisiert dieLeistung seiner Kuriere. Demnach gibt es bei "Lieferando" ein eigenes Team sogenannter Agenten, das unter anderem die Arbeit der Kuriere im Blick behaltensoll."Vollbild" trifft "Lieferando"-Insider"Vollbild"ist es gelungen, einen ehemaligen Mitarbeiter des Teams zuinterviewen. Nach seinen Angaben sehen die Agenten nicht nur den genauenStandort der Kuriere. Die Mitarbeiter würden zudem über ein automatisiertesSystem über Auffälligkeiten im Lieferbetrieb informiert. "Alles, was nichtrichtig läuft, wird automatisiert dargestellt", so der ehemalige Agent gegenüber"Vollbild". Überschreiten Kuriere zum Beispiel eine vorgegebene Zeit für einebestimmte Lieferstrecke, erscheint dies nach Angaben des Insiders automatisiertauf dem Bildschirm der Agenten.In Fällen wie diesen habe er die Fahrer über ein Chatsystem anschreiben undfragen sollen, was der Grund für die Verzögerung sei. "Es ist eine Überwachung,um die Leistung zu überwachen, um die Performance stetig oben zu halten", so dieEinschätzung des ehemaligen "Lieferando"-Mitarbeiters. Die Richtwerte desSystems, das Agenten über Auffälligkeiten informiere, seien zwar nicht immer sostreng. Dennoch bewertet er die Praxis im Nachhinein als einen "zu starkenEingriff": "Man kann grundsätzlich sagen, dass es möglich ist, jedem Fahrer imNacken zu sitzen, der nicht das macht, was die Firma möchte."Chatnachrichten stützen Aussagen des ehemaligen Mitarbeiters"Vollbild" liegen mehrere Chat-Nachrichten vor, die "Lieferando"-Kuriere ausunterschiedlichen Städten von Agenten bekommen haben. Sie stützen die Aussagen,dass die Fahrer und ihre Leistung offenbar ganz genau beobachtet werden. In denNachrichten heißt es etwa: "Hallo, mir wird angezeigt das du einen Auftrag beidir in der App hast den du noch nicht gesehen hast."; "Hi, brauchst du hilfe denkunden zu finden?" und "Hey, konntest du die Bestellung bereits ausliefern? Ichsehe das du bereits einige Zeit beim Kunden stehst, brauchst du Support?" (Anm.d. Redaktion: Fehler im Original).Datenschützer Brink: "Komplett überwachtes Arbeitsverhältnis"Nach Einschätzung des Datenschutzexperten Stefan Brink zeigen die"Vollbild"-Recherchen, dass "Lieferando" seine Mitarbeiter und deren Leistungunzulässig überwacht. Brink war bis vergangenes Jahr baden-württembergischerLandesdatenschutzbeauftragter und hatte sich bereits in dieser Funktion mit"Lieferando" und der Fahrer-App beschäftigt. "Das sind Belege dafür, dass wir esmit einem komplett überwachten Arbeitsverhältnis zu tun haben", so Brinkgegenüber "Vollbild". Wenn die Angaben zutreffend seien, handele es sich um eineganz eindeutige Leistungskontrolle. "Solche vollständigen Überwachungs- undArbeitsverhältnisse sind nicht legal", so Brink."Lieferando": "Fahrer-App entspricht Datenschutzbestimmungen""Lieferando" weist die Vorwürfe auf "Vollbild"-Anfrage zurück. Die Fahrer-Appentspreche geltenden Datenschutzbestimmungen. Orte und Zeiten seienunerlässlich, damit der Service ordnungsgemäß funktioniere. Die Daten würdenjedoch nicht für unerlaubte Leistungs- oder Verhaltenskontrolle genutzt und maninformiere die Fahrer, wozu man sie nutze. Einige Detailfragen, etwa zurautomatisierten Darstellung von Auffälligkeiten im Lieferbetrieb, ließ dasUnternehmen unbeantwortet. "Lieferando" ist nach eigenen Angaben der führendeEssenslieferdienst in Deutschland und hat bundesweit mehr als 32.000Restaurantpartner.Die ganze Recherche in der ARD Mediathek unter Vollbild Lieferdienste(https://1.ard.de/vollbild_lieferdienste?pm)"Vollbild" ist das junge investigative Recherche-Format des SWR aus derWerkstatt von "Report Mainz".Zitate gegen Quellenangabe "SWR/Vollbild" frei. Bei Rückfragen rufen Sie bittein der Redaktion "Vollbild" an unter: 06131/929 33499 oder schreiben eine E-Mailan vollbild@swr.deInfos auch auf: http://swr.li/vollbild-lieferando-ueberwachungWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7169/5638106OTS: SWR - Südwestrundfunk