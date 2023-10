Der nächste wichtige Termin, Ergebnis 3.Quartal, bei Kloeckner ist am 31.10.2023.Der Kurs von Kloeckner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3425und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33im Minus.18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,3450das entspricht einem Plus von +0,05seit der Veröffentlichung.Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 12.089,25(0,00).

Klöckner & Co verzeichnet im dritten Quartal 2023 eine beeindruckende Steigerung des operativen Ergebnisses und stärkt seine Position in Nordamerika. Zudem sind die Prognosen für das Gesamtjahr positiv.

Klöckner & Co trotzt Wirtschaftskrise: Solide Geschäftsentwicklung trotz Herausforderungen

