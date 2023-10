Knorr-Bremse AG: Steigende Profitmarge und starker Cash Flow beflügeln Aktie

Der nächste wichtige Termin, Q3/23 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 31.10.2023.Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 54,52und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22im Minus.15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 54,75das entspricht einem Plus von +0,42seit der Veröffentlichung.Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.956,48(+1,07).

Mit einer starken Nachfrage in beiden Geschäftsbereichen startet Knorr-Bremse erfolgreich in die ersten neun Monate des Jahres 2023. Der Auftragseingang und -bestand erreichen Rekordwerte und der Umsatz steigt deutlich an.

