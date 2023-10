Die OMV, das integrierte Unternehmen für Energie, Krafstoffe und Rohstoffe sowie Chemikalien und Materialien mit Hauptsitz in Wien, Österreich, erzielte in den ersten neun Monaten 2023 ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von rund EUR 4,6 Mrd. Dies stellt einen Rückgang gegenüber dem außerordentlich hohen Ergebnis im Jahr 2022 dar. Dieses Jahr war nach wie vor von den anhaltenden Auswirkungen der geopolitischen Konflikte, den wirtschaftlichen Herausforderungen und der ungünstigen konjunkturellen Entwicklung einiger Geschäftsbereiche geprägt. Dies führte unter anderem zu sinkenden Rohstoff- und Energiepreisen, die sich deutlich auf die Gewinnmargen auswirkten.

OMV Vorstandsvorsitzender Alfred Stern: "Wir haben ein solides Ergebnis erzielt - unser zweitbestes 9-Monats-Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen - und einen stetigen Cashflow zur Unterstützung unserer Wachstumsprojekte. Wir haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 eine Normalisierung unserer Ergebnisse erlebt, da die Rohstoffpreise von den unhaltbar hohen Niveaus des Vorjahres gefallen sind. Darüber hinaus gab es eine Abschwächung im Chemiesektor, die auf eine rückläufige Verbrauchernachfrage zurückzuführen ist. Darüber hinaus haben wir unseren strategischen Weg zur Umsetzung unserer Transformation konsequent fortgesetzt, einschließlich der Diversifizierung unserer Gasversorgungsquellen, neuer SAF-Verträge mit führenden europäischen Fluggesellschaften und der Inbetriebnahme der Baystar-Polyethylen-Anlage in Texas, USA."



Leistungskennzahlen*



Konzern



* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten verringerte sich auf EUR 4.592 Mio

* Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten auf EUR 1.928 Mio zurückgegangen; CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 5,90 * Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive

Net-Working-Capital-Positionen auf EUR 3.495 Mio

* Organischer freier Cashflow von EUR 2.125 Mio

* CCS ROACE vor Sondereffekten bei 12 %

* Häufigkeit der berichtspflichtigen Arbeitsunfälle (Total Recordable Injury Rate) bei 1,30



Chemicals & Materials



* Polyethylen-Referenzmarge Europa auf EUR 326/t verringert; Polypropylen-Referenzmarge Europa auf EUR 366/t gesunken * Verrkaufsmenge von Polyolefinen stabil bei 4,24 Mio t

Fuels & Feedstock



* Rückgang der OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa auf USD 12,24/bbl

* Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa auf 12,01 Mio t gestiegen



Energy



* Produktion um 30 kboe/d auf 364 kboe/d verringert * Produktionskosten um 19 % auf USD 9,36/boe gestiegen

Hinweis: Zahlen in den folgenden Tabellen lassen sich möglicherweise aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht aufaddieren.

*Die genannten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 1-9/23; als Vergleichsgröße dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die Werte der ersten neun Monate des Vorjahres.



Den OMV Konzernbericht Jänner-September 2023 finden Sie [hier] (https://www.omv.com/de/investor-relations/publications).

OMV Aktiengesellschaft

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem führenden Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Heute ist sie in den integrierten Geschäftssegmenten Energy, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials tätig. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 62 Milliarden und beschäftigt rund 22.300 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen auf [www.omv.com]

(http://www.omv.com/)



