Es wird höchstwahrscheinlich so schnell keinen Waffenstillstand in Gaza geben – diese Botschaft hängt wie ein Damoklesschwert über dem Börsenparkett in Frankfurt. So wie die Lage im Nahen Osten jede Sekunde eskalieren kann, so können auch die Kurse jede Sekunde unvermittelt einbrechen. Dass sich Anleger in dieser Situation nicht aus der Deckung trauen, ist verständlich.

Selbst für einen Short-Squeeze reicht es im Moment nicht. Als der Deutsche Aktienindex am Freitag in Tuchfühlung zur wichtigen charttechnischen Unterstützung bei 14.600 Punkten handelte, lag die Put-Call-Ratio bei den entsprechenden Optionen gerade einmal bei 1,56. Es gab also nur einen leichten Überhang an Absicherungspositionen, die hätten aus dem Markt gedrängt werden können. Die Lethargie am deutschen Aktienmarkt der vergangenen Tage fühlt sich bereits sehr nach einem Bärenmarkt an. Die Erholung gestern reicht bei weitem nicht, um den Anstoß für eine Bodenbildung im DAX zu geben. Dazu braucht es noch mehr Dynamik in den Kursen, die sich aber nicht aufbauen will.