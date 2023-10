JEFFERIES stuft Adyen auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 758 auf 720 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor dem Kapitalmarkttag und den Quartalszahlen bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nachdem der Zahlungsdienstleister gewarnt habe, dass der Gegenwind kurzfristig kaum schwinden dürfte, könnten sich die Konsensschätzungen als zu hoch erweisen und weiter nach unten revidiert werden müssen. Leitner senkte seine Schätzungen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 19:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 19:04 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 635,9EUR gehandelt.



