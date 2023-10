Wette gegen die Wall Street: Investor Michael Burry hat es wieder getan

Michael Burry hatte im zweiten Quartal massiv gegen den US-Aktienmarkt gewettet. Ende Juni besaß er 20.000 Put-Kontrakte mit unbekanntem Ausübungspreis oder Ablaufdatum gegen den SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem Wert von 886,6 Millionen US-Dollar. Sein Hedgefonds Scion Asset Management hatte auch Puts gegen zwei Millionen Anteile des Invesco QQQ ETF gehalten, der den technologielastigen Nasdaq-100-Index abbildet. Diese 20.000 Optionskontrakte waren am Ende des zweiten Quartals gegen Aktien im Wert von 738,8 Millionen US-Dollar gerichtet.

Put-Optionen steigen im Wert, wenn der Basiswert im Preis fällt und spiegeln oft eine pessimistische oder defensive Perspektive wider. Die beiden erwähnten Indizes sind in der vergangenen Woche in den Korrekturbereich gefallen. Der S&P 500 lag am Donnerstag nach einem schwachen Handelstag 10,2 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Den Nasdaq Composite traf es nach dem Zahlenwerk von Meta noch härter. Der Index fiel auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Theoretisch mache das Burrys Wetten lukrativ, berichtet CNBC.