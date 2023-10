FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag etwas höher in den Handel starten. Allerdings bremsen schwache Signale aus der chinesischen Industrie erst einmal ein Stück weit. Starke Vorgaben der Wall Street verpuffen etwas. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ließ der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 14 745 Punkte erwarten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit ähnlichem Aufschlag eröffnen.

An der Wall Street hatten sich die Indizes am Abend von ihrem Abschwung erholt. In China allerdings trübte sich die Stimmung in dortigen großen und staatlichen Industriebetrieben im Oktober ein, wie aktuelle Daten zeigen. Chinas Börsen tendierten entsprechend schwach. Nur in Japan überwogen nach einer erneuten Anpassung der Geldpolitik die Gewinner.