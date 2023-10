Jefferies senkt Ziel für Apple auf 195 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 220 auf 195 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der letzten Unternehmensveranstaltung im Oktober habe sich alles um die neuen MacBooks des Technologiekonzerns mit den hauseigenen M3-Prozessoren gedreht, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Üblicherweise zögen solche Überarbeitungen auch Erneuerungszyklen auf der Geräte-Ebene nach sich, was diesmal aber offenbar nicht der Fall sei. Daher und wegen des Wettbewerbs in China habe er seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) für 2024 gesenkt./gl/bek

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 159,4EUR gehandelt.



