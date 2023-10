Goldman senkt Kering auf 'Neutral' - Ziel runter auf 470 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kering von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 670 auf 470 Euro gesenkt. Ihre These von der Erholung bei Gucci im zweiten Halbjahr habe sich als falsch erwiesen, schrieb Analystin Louise Singlehurst am Dienstag angesichts einer enttäuschenden Umsatzentwicklung der Modemarke des Luxuskonzerns./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 04:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Kering Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 380,0EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 470 Euro