BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Mit einem kolportierten Verkauf der Aktivitäten von Siemens Energy in Indien an die Konzernmutter Siemens würde der Energietechnikkonzern seine Bilanz deutlich stärken, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich wäre der Konzern hinreichend kapitalisiert./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 23:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 8,458EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m