Der führende Anbieter von Trinkwasserlösungen mit duftbasiertem Geschmack, air up, bringt eine neue Generation 2 Flasche mit Tritan Renew auf den Markt

ROTTERDAM, Niederlande, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die globale Marke air up hat eine neue Linie wiederverwendbarer Flaschen für den europäischen Markt eingeführt, die aus Eastman Tritan Renew hergestellt wird, was die Mission von air up, Einweg-Plastikmüll zu eliminieren, weiter ausbaut. Das deutsche Unternehmen air up wurde gegründet, um Menschen zu einem gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil zu verhelfen. Das System des Unternehmens beinhaltet nachfüllbare Flaschen, die traditionelle aromatisierte Getränke in Einweg-Plastikflaschen ersetzen und gleichzeitig ein zufriedenstellendes Trinkerlebnis bieten.

Tritan Renew wird mit 50 % zertifiziertem Recycling-Anteil* unter Verwendung der molekularen Recyclingtechnologie von Eastman hergestellt. Diese zerlegt schwer wiederverwertbare Kunststoffe in ihre molekularen Bestandteile, um neue Polymere zu erstellen. Die neuen air up Generation 2 Flaschen mit Tritan Renew nutzen bis zu 88% weniger Kunststoff als Einweg-Plastikflaschen und werden in der Europäischen Union in Produktionsstätten hergestellt, die zu 100 % erneuerbare Energie verwenden. Die Kollektion ist leicht, bruchfest und in zwei Größen – 600 Milliliter und 1 Liter – von air up erhältlich.