DAX findet vorerst Halt

Die Inflation kommt auch in Deutschland weiter zurück, das beruhigt die nervösen Gemüter an der Frankfurter Börse zumindest etwas. Was bleibt, ist allerdings die Unsicherheit über die Entwicklung des Nahost-Konflikts mit all seinen Folgen für die Energieversorgung im Falle eines Flächenbrands in der Region. Denn dann dürfte sich der Trend in der Preisentwicklung wieder schlagartig drehen. Ganz zu schweigen von den Folgen für die energieintensive und bereits angeschlagene deutsche Industrie.

Inmitten dieser Gemengelage sucht der Deutsche Aktienindex weiter nach Halt, die Stabilisierung nimmt aber zumindest Gestalt an. Mit 3,8 Prozent stiegen die Preise hierzulande im Oktober so wenig wie seit August 2021 nicht mehr. Gepaart mit den Leitzinsen in der Eurozone, die in der vergangenen Woche nicht angetastet wurden, lässt dies bei einigen Anlegern Hoffnung auf eine Zinssenkung aufkommen. Genau deshalb dürfte auch die Sitzung der US-Notenbank mit ihren Ergebnissen morgen die Richtung an der Börse für das Jahresende vorgeben. Bis dahin wäre es gut, wenn sich der DAX weiter auf dem aktuellen Niveau stabilisieren würde.

Das Sorgenkind im DAX, Siemens Energy, will nun offenbar eine indische Beteiligung an die Mutter Siemens verkaufen. Dies allein dürfte den massiven Druck auf den angeschlagenen Windkraftkonzern allerdings nicht signifikant lindern. Weiter geht es um staatliche Hilfen, wenn auch zuletzt vom Aufsichtsrat in Garantien abgemildert. Die Bundesregierung will aber nur auf einen Deal eingehen, wenn der ehemalige Mutterkonzern und Mehrheitsaktionär Siemens ebenfalls einen Milliardenbetrag zur Verfügung stellt. Die Verhandlungen befinden sich in einer Pattsituation. Sollte sich die Lage bei Siemens Energy allerdings verschlechtern, dürfte dies auch Siemens mit nach unten ziehen. Hilfe für die Tochter ist für Siemens also keine Option, sondern ein Muss.