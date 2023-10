DAX prallt bei 14.800 Punkten nach unten ab

Der DAX ist übergeordnet weiterhin klar bärisch einzustufen und solange der 10er-EMA nicht nachhaltig zurückerobert wird, ist direkt mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Kommt es hingegen zu einem Durchbruch über den 10er-EMA, wäre ein Hochlauf zum Widerstand bei 15.000/15.040 Punkten zu erwarten. Im Wochenchart ist die stark steigende Ichimoku-Wolke zu beachten. Solange der DAX diese Ichimoku-Wolke nicht mehr nach oben durchbricht, bleibt die Lage langfristig bärisch einzustufen. Auf der Unterseite wäre die nächste Anlaufmarke im Wochenchart im Bereich des 200er-EMA bei 14.260 Punkten zu sehen.

Am heutigen Dienstag stehen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Vormittag stehen dabei um 11:00 Uhr die Verbraucherpreise (Vorabschätzung) der Eurozone für Oktober im Fokus. Ebenfalls um 11:00 Uhr werden die Verbraucherpreise für Oktober in Italien publiziert. Um 13:55 Uhr folgen in den USA die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche sowie um 14:00 Uhr der Case Shiller Hauspreisindex für August. Um 15:00 Uhr wird dann in den USA das Verbrauchervertrauen Conference Board für Oktober publiziert.