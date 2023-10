Neteera wirbt weitere 6,7 Mio. US-Dollar für Serie-B-Aufstockung ein

Das israelische Startup warb die ersten 13 Millionen Dollar im April 2023 in einer ebenfalls von Aescuvest geführten Finanzierungsrunde ein. Foxconn Technology beteiligte sich zusätzlich.

JERUSALEM, Israel, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Neteera Technologies Ltd, ein in Israel ansässiges Startup, das den Markt für kontaktlose Patientenüberwachung revolutioniert, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Aufstockung in Höhe von 6,7 Mio. US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Aescuvest, einer renommierten Investmentgesellschaft mit Sitz in München, zusammen mit Foxconn Technology Co., Ltd. (FTC), einer Tochtergesellschaft der Hon Hai Precision Industry Co., Ltd, dem weltweit größten Elektronikhersteller, angeführt.