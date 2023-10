JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe wie von ihm erwartet stark abgeschnitten, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege deutlich über der Konsensschätzung und für die ersten neun Monate weit über dem Vorjahreswert. Bereits bekannt gewesen sei der Umsatzanstieg um rund ein Drittel im abgelaufenen Quartal. Dazu sehe der Barmittelzufluss sehr gut aus. Dementsprechend rechnet Thiel mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 02:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 110,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Thiel

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m