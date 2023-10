Premierminister Narendra Modi appelliert an Indien, auf Asiens größter Technikmesse India Mobile Congress 2023 mit Teilnehmern aus 67 Ländern die weltweite Führung bei 6G zu übernehmen

NEU-DELHI, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der indische Premierminister Narendra Modi lobte die rasche Einführung von 5G in Indien und forderte auf der 7. Ausgabe des India Mobile Congress (IMC) 2023, dem größten Telekommunikations-, Medien- und Technologieforum in Asien, Indien auf, bei 6G weltweit eine Führungsrolle zu übernehmen. Das vom Department of Telecommunications (DoT) der indischen Regierung und der Cellular Operators Association of India (COAI) gemeinsam organisierte dreitägige Forum mit Ausstellung, das vom 27.bis 29. Oktober 2023 stattfand, wurde von Teilnehmern aus über 67 Ländern besucht und stand unter dem Motto „Global Digital Innovation" (Globale Digitale Innovation).