65 % aller schweren Nebelunfälle ereignen sich im 4. Quartal

WIESBADEN (ots) - Schwere Verkehrsunfälle, bei denen Nebel eine Ursache war,

passieren am häufigsten im letzten Quartal des Jahres. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden 65 % der schweren Nebelunfälle der Jahre

2018 bis 2022 in den Monaten Oktober bis Dezember gezählt.



In den Jahren 2018 bis 2022 registrierte die Polizei insgesamt 2 164 schwere

Nebelunfälle - durchschnittlich also 433 pro Jahr. Darunter waren 1 551 Unfälle

mit Personenschaden, bei denen insgesamt 2 371 Personen verunglückten, 42 davon

tödlich.